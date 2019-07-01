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По-королевски щедро: Гарри подарил Меган кольцо с особым смыслом

Герцог Сассекский придумал дизайн ювелирного украшения совместно со звездным ювелиром Лоррейн Шварц.

По-королевски щедро: Гарри подарил Меган кольцо с особым смыслом
ПринцГарри подарил Меган Маркл талисман на годовщину свадьбы. Фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри лично принимал участие в разработке дизайна кольца для Меган Маркл по случаю годовщины их свадьбы — 19 мая. Герцог Сассекский обратился к звездному ювелиру Лоррейн Шварц.

Его супруга, которая 6 мая стала мамой, была необычайно тронута таким знаком внимания.

«Меган была очень тронута», — рассказал источник.

Гарри подошел к созданию кольца творчески. Изделие сделано из золота и украшено тремя драгоценными камнями, символизирующими дни рождения всех трех Сассексов.

Изумруд — появление на свет Арчи Харрисона, синий сапфир — день рождения принца (в сентябре), а оливковый хризолит — день рождения герцогини (в августе).

«Подарок был сделан со смыслом», — добавляет инсайдер.

Каждый из камней также имеет свое значение и является своего рода талисманом. Согласно поверью, сапфир защищает своего владельца от сглаза, хризолит придает своему хозяину силу, а изумруд является символом возрождения и любви.

Кроме кольца по случаю годовщины свадьбы, Гарри также «обновил» помолвочное кольцо своей возлюбленной, увеличив его шлейку и добавив еще два бриллианта из коллекции принцессы Дианы, напоминает Harper’s Bazaar.

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По-королевски щедро: Гарри подарил Меган кольцо с особым смыслом
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