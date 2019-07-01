Николай Басков прокомментировал смерть отца

Николай Басков потерял отца. Виктор Владимирович скончался в возрасте 67 лет после длительной болезни. Певец узнал об утрате во время закрытия «Европейских молодежных игр» в Минске. Басков посвятил трогательный пост в Instagram ушедшему папе.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты. Царствие небесное тебе, мой горячо любимый папа… и я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара… наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал Николай Басков.

Певец опубликовал архивное видео с концерта, на котором присутствовали его родители. Виктор Владимирович и Елена Николаевна всегда были счастливы видеть Николая Баскова на сцене. Артист поднялся к балкону, на котором сидели родители. Певец исполнял песню «Вишневая любовь» и дал папе микрофон, чтобы тот подпевал. Виктор Владимирович смутился и пропел тихо. Николай Басков пошутил, что он пошел не в папу.

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Отец певца был военным, поэтому его семья часто переезжала. Виктор Владимирович служил в Кёнигсбрюке, Галле, Дрездене. Басков на протяжении всей жизни сохранял трепетное отношение к родителям. Он не раз отмечал, что именно мама и папа помогли ему стать артистом.