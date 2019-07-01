В Америке скончалась советская актриса Надежда Чередниченко

Звезда фильма «Когда поют соловьи» ушла из жизни в возрасте 91 года.

В США умерла известная советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко. Артистки не стало еще 14 июня, однако о ее смерти стало известно только сейчас. Последние годы Надежда Илларионовна жила за рубежом.

Печальную новость сообщила 1 июля пресс-служба Союза кинематографистов Российской Федерации.

«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты», — отметили в Союзе кинематографистов и Гильдии актеров кино России.

О причинах смерти актрисы не сообщается.

За свою карьеру Надежда Чередниченко сыграла в 15 кинофильмах, особенно она запомнилась советским зрителям по ролям в картинах «Чемпион мира», «Матрос Чижик», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны» и многих других. Свою кинокарьеру артистка завершила в 1979 году, однако на театральной сцене она выступала до 1983 года.

Напомним, что несколько дней назад ушел из жизни знаменитый «Овод» — Андрей Харитонов. Ему было всего 59 лет. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, которое он так и не смог победить.