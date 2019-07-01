НОВОСТИ

Меган и Гарри присоединились к Ди Каприо в борьбе за экологию

Герцог и герцогиня Сассекские объявили июль месяцем защиты окружающей среды.

Меган и Гарри присоединились к Ди Каприо в борьбе за экологию
Меган и Гарри вместе с Ди Каприо занялись проблемами экологии. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл определились с областью своей благотворительной деятельности в июле. В Instagram герцог и герцогиня Сассекские опубликовали пост, в котором заявили, что наступивший месяц «посвятят проблемам экологии».

Каждый месяц королевская чета выбирает сферу для помощи отдельным людям, а также организациям и фондам. В этот раз они решили обратить внимание на вопрос загрязнения окружающей среды.

Они также особо подчеркнули важность работы фонда, основанного звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Организация занимается вопросами спасения океанов.

Свой пост королевская чета сопроводила коллажем из девяти снимков, подчеркнув, что необходимо как можно скорее включаться в борьбу по защите планеты, чтобы снизить количество выбрасываемого пластика и газовых выхлопов.

«Только сейчас мы начинаем замечать и к нам приходит понимание того, какой ущерб мы наносим. На Земле живут 7,7 миллиарда людей, и каждый шаг, каждое действие имеет значение», — говорится в публикации.

Кроме фонда Леонардо Ди Каприо, Меган и Гарри сотрудничают и с другими организациями по защите окружающей среды, такими как «Слоны без границ», «Фонд по защите дикой природы» и многими другими.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

благотворительностьБританская королевская семьязащита природыЛеонардо Ди КаприоМеган МарклМеган Маркл последние новостипринц Гаррипринц Гарри и Меган Маркл

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган и Гарри присоединились к Ди Каприо в борьбе за экологию
Интересно?
Поделись с друзьями: