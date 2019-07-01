Меган и Гарри присоединились к Ди Каприо в борьбе за экологию

Принц Гарри и Меган Маркл определились с областью своей благотворительной деятельности в июле. В Instagram герцог и герцогиня Сассекские опубликовали пост, в котором заявили, что наступивший месяц «посвятят проблемам экологии».

Каждый месяц королевская чета выбирает сферу для помощи отдельным людям, а также организациям и фондам. В этот раз они решили обратить внимание на вопрос загрязнения окружающей среды.

Они также особо подчеркнули важность работы фонда, основанного звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Организация занимается вопросами спасения океанов.

Свой пост королевская чета сопроводила коллажем из девяти снимков, подчеркнув, что необходимо как можно скорее включаться в борьбу по защите планеты, чтобы снизить количество выбрасываемого пластика и газовых выхлопов.

«Только сейчас мы начинаем замечать и к нам приходит понимание того, какой ущерб мы наносим. На Земле живут 7,7 миллиарда людей, и каждый шаг, каждое действие имеет значение», — говорится в публикации.

Кроме фонда Леонардо Ди Каприо, Меган и Гарри сотрудничают и с другими организациями по защите окружающей среды, такими как «Слоны без границ», «Фонд по защите дикой природы» и многими другими.