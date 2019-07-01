Винокур выразил соболезнования семье Николая Баскова

1 июля в СМИ появилась печальная новость. Коллеги Николая Баскова сообщили, что у него умер отец. По некоторым данным, Виктор Владимирович в последнее время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется. Певец узнал о произошедшем, когда приехал в Минск, чтобы выступить на закрытии «Европейских молодежных игр». Несмотря на случившееся, артист вышел на сцену. Свое выступление он посвятил отцу.

Одним из первых выразил соболезнования Баскову и его семье Владимир Винокур. Он опубликовал снимок, на котором певец запечатлен со своими родителями на отдыхе.

«Дорогие Леночка и Николай! Выражаю вам соболезнования, от меня и всей моей семьи, по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца — НАСТОЯЩЕГО ПОЛКОВНИКА! Скорблю вместе с вами! Держитесь — друзья!», — написал Винокур.

Попытались поддержать Николая в трудную минуту и его поклонники. Они тоже выражают ему свои соболезнования. Сам артист пока не комментирует уход близкого человека. Семья занимается подготовкой к похоронам. Скорее всего, артист находится рядом с мамой Еленой Николаевной.

Напомним, что отец Баскова в сентябре прошлого года отметил 67-летие. В свое время Виктор Владимирович, окончив Военную академию имени М. В. Фрунзе, служил в Германии, а потом вместе с семьей переехал в Балашиху. Певец был очень близок с отцом и старался во всем на него равняться.