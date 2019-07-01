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Турецкий певец Таркан перенес экстренную операцию

Медики удалили исполнителю лимфоузлы на щитовидной железе.

Турецкий певец Таркан перенес экстренную операцию
Певец Таркан перенес срочную операцию ФОТО: Global Look Press

Турецкий исполнитель Таркан перенес операцию на щитовидной железе. Ее провели медики из Германии, врачи удалили певцу лимфоузлы, которые мешали ему петь.

Реабилитация в немецкой клинике займет не менее двух недель. Все это время пациента будут поддерживать супруга и маленькая дочка.

Врачи признаются, что операция не была простой. Профессор Мете Дюрен, оперировавший Таркана, отметил, что решение о хирургическом вмешательстве приняли после того, как боль в горле стала нестерпимой. Состояние пациента ухудшилось, и было решено срочно его госпитализировать.

Представители певца уверяют, что медицинское вмешательство прошло успешно и вынужденный перерыв никак не скажется на запланированных концертах, они пройдут точно в срок. В сентябре артист должен дать сразу девять концертов на открытых площадках.

Музыкант долгое время почти не появлялся на сцене. Поклонники уже начали волноваться, что больше не увидят своего кумира с микрофоном, но он все же решился триумфально вернуться на сцену. За это время певец успел обзавестись семьей: он женился и в 2018 году в семье родилась дочка, пишет сайт argumenti.ru.

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Турецкий певец Таркан перенес экстренную операцию
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