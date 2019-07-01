Первый канал изменит систему голосования после скандала на шоу «Голос. Дети»

Один из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса развернулся в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети». Представители канала после окончательных результатов проверки Group-IB пересмотрят систему голосования в проекте.

Тем временем стартовали также кастинги в новые сезоны шоу «Голос» и «Голос 60+». Редакторы взрослого «Голоса» отобрали из всех присланных заявок 600 конкурсантов, но до «слепых» прослушиваний допустят только 120 человек.

Как сообщает «Газета.ру», усовершенствовать механизм подсчета голосов собираются до начала новых сезонов «Голос. Дети». Как показал отчет Group-IB, во время финала конкурса около 300 номеров накрутили голоса дочери Алсу Микелле Абрамовой. Благодаря 8000 сообщений девочка стала победительницей шестого сезона. Компания Group-IB оценивает стоимость автоматизированного голосования в 2-3 миллиона рублей.

После вскрывшихся махинаций Первый канал отменил результаты конкурса. Алсу вместе с дочерью отказались от светских выходов и комментариев прессе, пока конфликт не утих. Во время спецвыпуска шоу «Голос. Дети» руководство Первого канала объявило победителями всех 9 финалистов, в том числе и Микеллу Абрамову. Каждый получил по миллиону рублей. Дочь Алсу отдала деньги на благотворительность.