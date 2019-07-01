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Первый канал изменит систему голосования после скандала на шоу «Голос. Дети»

Стартовали кастинги сразу в два новых сезона проекта «Голос».

Первый канал изменит систему голосования после скандала на шоу «Голос. Дети»
Финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети". Фото: instagram.com/voice1tv/

Один из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса развернулся в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети». Представители канала после окончательных результатов проверки Group-IB пересмотрят систему голосования в проекте.

Тем временем стартовали также кастинги в новые сезоны шоу «Голос» и «Голос 60+». Редакторы взрослого «Голоса» отобрали из всех присланных заявок 600 конкурсантов, но до «слепых» прослушиваний допустят только 120 человек.

"Голос.Дети". Фото
Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Кадр из шоу «Голос. Дети»

Как сообщает «Газета.ру», усовершенствовать механизм подсчета голосов собираются до начала новых сезонов «Голос. Дети». Как показал отчет Group-IB, во время финала конкурса около 300 номеров накрутили голоса дочери Алсу Микелле Абрамовой. Благодаря 8000 сообщений девочка стала победительницей шестого сезона. Компания Group-IB оценивает стоимость автоматизированного голосования в 2-3 миллиона рублей.

После вскрывшихся махинаций Первый канал отменил результаты конкурса. Алсу вместе с дочерью отказались от светских выходов и комментариев прессе, пока конфликт не утих. Во время спецвыпуска шоу «Голос. Дети» руководство Первого канала объявило победителями всех 9 финалистов, в том числе и Микеллу Абрамову. Каждый получил по миллиону рублей. Дочь Алсу отдала деньги на благотворительность.

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Первый канал изменит систему голосования после скандала на шоу «Голос. Дети»
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