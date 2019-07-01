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Свадьба близко: Тодоренко с мужем и сыном приехала в Италию

Телеведущая заметила, что почти все приготовления к торжеству завершены.

Свадьба близко: Тодоренко с мужем и сыном приехала в Италию
Регина Тодоренко и Влад Топалов. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко в конце мая объявила о скорой свадьбе. Со своим возлюбленным Владом Топаловым телеведущая расписалась в ЗАГСе в прошлом году в день его рождения — 25 октября. Вскоре у них родился наследник — Михаил. Девушка признавалась, что ни о каком празднике не мечтала, но ее муж настоял на пышной свадьбе. Теперь, когда она пришла в форму после родов, звезда решила, что вполне готова к ответственному шагу. За помощью к подготовке она обратилась к сестре Топалова, у которой есть соответствующее агентство.

И вот на днях Регина похвасталась, что последняя примерка свадебного платья прошла успешно. Пока его фасон она хранит в тайне. Но, по словам девушки, только увидев эскиз, она расплакалась. «Оформление свадьбы в итальянском стиле, декорации, флористика… Могла ли я, девчонка из посёлка Котовского, мечтать об этом?» — задала риторический вопрос телеведущая. К слову, ее супруг тоже активно участвует в организации важного события.

Похоже, что подготовка почти завершилась, так как на минувших выходных Тодоренко и Топалов уехали из Москвы. Сына они взяли с собой. Девушка призналась, что после появления в ее жизни ребенка чемоданы заметно потяжелели. Влюбленные приехали в Италию. Скорей всего, именно здесь они обменяются клятвами верности.

В соцсети Регина поделилась снимком со своей подругой и коллегой по шоу «Орел и Решка» Алиной Островской. Не исключено, что она станет одной из подружек невесты. «Больше мне нечего сказать… Кто хочет встретить старость в Италии, тот — я», — призналась Тодоренко. Похоже, что эта небольшая страна произвела огромное впечатление на девушку.

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Влад Топаловзвездные свадьбыРегина Тодоренко

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Свадьба близко: Тодоренко с мужем и сыном приехала в Италию
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