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Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

16-летний парень даже поужинал с отцом, когда у артиста появилось свободное время.

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
Сын Марии Голубкиной. фото: instagram.com/golubkina1973

Мария Голубкина 13 лет прожила в браке с Николаем Фоменко. Их пару считали одной из самых крепких в шоу-бизнесе, но в 2008 году супруги развелись. Не так давно актриса объяснила, почему не стала сохранять брак. «К сожалению, люди расходятся, когда перестают друг друга слышать», — пояснила женщина. Она не скрывает, что Фоменко продолжает участвовать в жизни их общих детей — Анастасии и Ивана.

Сама Мария порой балует наследников чем-нибудь вкусненьким. Она любит водить их в кафе, а вот на публичных мероприятиях актриса чаще появляется одна. А в конце июня Голубкина уехала вместе с Иваном в Южно-Сахалинск, чтобы не пропустить фестиваль телевизионных фильмов «Утро Родины». Вскоре туда приехал и Фоменко, который стал ведущим церемонии закрытия мероприятия.

Первую часть недели 16-летний Иван провел с мамой. Они много гуляли, пробовали еду в местных кафе и даже побывали на рыбалке в Охотском море. С отцом парень смог увидеться, когда у артиста появилось свободное время. Они вместе поужинали. В соцсети Голубкина поделилась видео и фото, которые сделала с сыном в отпуске. Поклонники отметили, что юноша заметно повзрослел и выглядит возмужавшим.

«Какой красивый парень!», «Мамина радость и гордость! Очень видный молодой человек!», «Прям вылитый Фоменко», — высказались подписчики. Отметим, что 20-летняя дочка Голубкиной живет в Лондоне. По всей видимости, она не смогла найти свободного времени, чтобы тоже посетить фестиваль с родственниками. Напомним, что Фоменко вскоре после расставания с актрисой, женился на Наталье Кутобаевой, которая родила ему сына Василия. А вот сама Голубкина после романа с Борисом Ливановым предпочитает хранить личную жизнь в тайне.

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звездные детиМария ГолубкинаНиколай Фоменко

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Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине
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