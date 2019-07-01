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Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской

Девушка сейчас ведет переговоры с представителями певицы.

Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
У Любови Успенской может появиться еще один ребенок/globallookpress.com

Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской. По ее словам, она ведет переговоры с представителями исполнительницы. Как отметила Александра Стриженова, которой сейчас 32 года, у нее прекрасные гены.

Напомним, что недавно 65-летняя Любовь Успенская шокировала публику, сделав странное заявление в соцсетях. Она сказала, что мечтает о еще одном ребенке. «Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть… Интим не предлагать», — заявила певица.

В качестве примеров того, что у знаменитостей в солидном возрасте появляются дети, Любовь Успенская привела Примадонну отечественной сцены Аллу Пугачеву и актера Эммануила Виторгана, сообщает телеканал «360».

Отметим, что Александра — дочь актрисы Натальи Стриженовой. У нее сейчас уже есть пятеро детей. Ранее девушка оказалась замешана в громком скандале. Она отказалась отдавать ребенка пожилой паре, для которой его вынашивала. Впоследствии стало известно, что внучка легендарного актера просто нарушила условия контракта. Она вступила в интимную связь с заказчиком. Параллельно у нее была интимная связь со своим супругом.

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Александра СтриженоваЛюбовь УспенскаяОлег Стриженов

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Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
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