«Я вешу 49 килограммов»: Утяшева раскрыла секрет похудения

Ляйсан Утяшева мама двоих детей Роберта и Софию, но при этом многие поклонники с завистью отмечают, что материнство никак не сказалось на ее фигуре. Предполагали, что это заслуга ее спортивного прошлого, однако сама бывшая гимнастка поделилась своими методами.

больше по теме Лена Миро раскритиковала новый цвет волос Утяшевой Блогер считает, что Ляйсан должна была оставаться брюнеткой.

Ведущая отметила, что ее излишне часто спрашивают о похудении в социальных сетях и она решила однажды ответиьт всем сразу. В своем Instagram она опубликовала видеоролик, в котором подробно и честно рассказала о своей фигуре.



По словам Ляйсан, фигура после родов не восстановилась сама собой, ей пришлось над этим поработать и сбросить вес и сейчас он такой, как и был до рождения первенца.

«Я пришла наконец к своему нормальному весу, проблем со здоровьем у меня нет никаких, я вешу 49 килограммов, как и весила до родов первого ребенка», — заявила она.

Она рассказала, что ее диета исключает такие продукты, как сладкое и мучное и даже фрукты она старается есть только в первой половине дня. Кроме того, она добавила в свой рацион грубый рис и гречневую крупу.

«Я здорова и счастлива», — заключила она.