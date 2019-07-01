Дочь Галины Стахановой нашла своего биологического отца

Галине Стахановой 78 лет, но замужем она ни разу не была. Королева эпизода, как ее называют в народе, некоторое время назад призналась, что у нее был роман с режиссером Роланом Быковым. Они даже около года жили вместе в коммуналке. Но когда женщина забеременела, то произошло несчастье. Она едва смогла выжить из-за инфекции, а ребенка спасти не удалось. Матерью актриса стала в 35 лет. Она родила дочку Машу, но имя ее отца хранит в секрете.

больше по теме Галина Стаханова раскрыла подробности романа с Роланом Быковым По словам актрисы, их отношения начались после проведенной совместно ночи.

В студии передачи «Прямой эфир» была показа фотография, на которой наследница Стахановой позирует с Быковым. Артистка объяснила, как был сделан этот снимок.

«Это был последний год его жизни. Справляли юбилей студенческого театра. Увидел меня с Машкой и захотел сфотографироваться. Я его познакомила с дочкой. Она с удовольствием с ним сфотографировалась. Я же не скрывала от нее, рассказывала. Она интересовалась моей жизнью», — отметила Галина Константиновна.

Впервые прокомментировала роман Быкова с актрисой его вторая жена Елена Санаева. «Она работала костюмершей. Девочка была молодая. Она жила рядом со студенческим театром и ставила на первом этаже бутылочку с водкой, потому что выпить иногда хотелось, а выпить негде было. Вдруг этот мотылек залетит, и он залетал. Роман был серьезный. Из-за него Ролан хотел расстаться со своей супругой (Лидией Князевой), которую любил, ценил, дорожил», — поделилась женщина. Она отметила, что в то время режиссер часто получал снимки якобы своих детей. Елена уверена, что если бы Стаханова родила от него дочь, то девочка была бы признана. «Но она похожа, как свинья на коня», — подчеркнула артистка.

В студии появилась и сама дочка Стахановой. Она отметила, что помнит встречу с Быковым. На Марию мужчина произвел большое впечатление. Ведущий Андрей Малахов попросил девушку назвать свое отчество. «Александровна», — призналась она. Галина Константиновна не стала скрывать, что придумала отчество для наследницы. «У меня братик маленький был, которого я любила, помнила, его Сашей звали. И я дала ей такое отчество», — пояснила актриса.

Мария, в свою очередь, отметила, что снималась в фильме «Долгая память» и даже появлялась в эпизодах с мамой, но в итоге девушка окончила Медицинский институт и теперь работает в медицинском колледже преподавателем. Дочка Стахановой также призналась, что в детстве ей очень не хватало отца.

«Когда она работала в Лужниках, то у них были романтические отношения и, в общем, появилась я на свет. У нее была цель — ребенок. Насколько я знаю, у него в тот период была семья. Она родила ребенка и те отношения разрушать не собиралась. Если бы они были не против, то я бы с удовольствием пообщалась с ним», — рассказала Мария. «Я, честно говоря, изменила бы с удовольствием мамину судьбу. Этот замкнутый круг, который у нас происходит. У меня так получилось, что отец дочки умер, и она сейчас тоже без отца растет. Дочке счастья желаю. Может, мистика какая-то есть. Может, встреча с отцом это изменит», — поделилась девушка.

Стаханова отметила, что действительно искала мужчину, чтобы родить ребенка. По ее словам, он был простым электриком. «У него жена беременная как раз была», — призналась артистка. Ирина Константиновна отметила, что у нее был еще один кавалер, поэтому первые 10 лет она точно не знала, кто отец ее дочки. Мария сделала ДНК-тест, чтобы узнать, кто ее папа. В студии появился знакомый Стахановой Николай Махляев. Он не исключает, что может быть отцом ее ребенка. После этого эксперт объявил результаты генетической экспертизы: «Вероятность того, что Николай Петрович может являться отцом Марии Стахановой, 99, 9%». Мужчина был рад такой новости. Махляев признался, что у него могут быть еще дети, о которых он не знает. Мужчина почти 50 лет состоит в браке, но не скрывает, что ходил налево.