Пригожин не поверил в искренность заявлений Темниковой о Фадееве

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не верит в искренность заявлений певицы Елены Темниковой. Напомним, что в одном из недавних интервью девушка заявила, что у продюсера Максима Фадеева был роман с солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. Причем она их часто заставала вместе, отчего неловко было всем.
Как считает Пригожин, если бы информация была правдива, то Темникова бы уже давно все рассказала в разгар конфликта с Фадеевым. Также он подчеркнул, что именно продюсеру исполнительница обязана своей нынешней популярностью. Как он считает, певица состоялась именно благодаря маститому композитору.
Пригожин считает, что певица решила рассказать о романе Фадеева и Серябкиной, чтобы, как это сегодня модно, похайпиться. По его мнению, сейчас модно найти какой-нибудь крючок, который позволил бы зацепить аудиторию. Возможно, как он думает, таким принципом руководствовалась и Елена Темникова, когда придумывала историю о любовных похождениях своего бывшего продюсера.
По словам мужа Валерии, заявления певицы неправильные и неэтичные. Он также отметил, что в детали их конфликта не вникал. Независимо от личных качеств, он считает Максима Фадеева очень талантливым человеком, сообщает «Пятый канал».