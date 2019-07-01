Ирина Круг почтила память мужа, убитого 17 лет назад

По словам певицы, та страшная трагедия полностью изменила всю ее жизнь.

Певица Ирина Круг в Instagram почтила память своего супруга, известного музыканта Михаила Круга, который был убит в Твери 17 лет назад – 1 июля 2002 года.

«17 лет, как тебя нет с нами. Страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь. Столько испытаний было, слез. Нет тебя, Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!» — заявила Ирина Круг.

Напомним, что Михаил Круг был одним из самых ярких исполнителей в жанре шансон. Многие поклонники даже называли его «королем шансона». Он автор и исполнитель песни «Владимирский централ», которая была необычайна популярна в конце девяностых годов.

Михаил Круг был убит в своем доме в поселке Мамулино. Это один из районов Твери. В его жилище проникли двое неизвестных. Сначала они напали на тещу музыканта. На крики прибежал сам Круг, в которого дважды выстрелили из пистолета. Несмотря на все усилия врачей, певец скончался утром 1 июля. Основной версией убийства считается то, что Михаил Круг отказывался платить деньги криминальному авторитету. В итоге преступники хотели инсценировать ограбление дома певца. Однако все пошло не по плану. Во время перестрелки Михаил Круг был убит.