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Ирина Круг почтила память мужа, убитого 17 лет назад

По словам певицы, та страшная трагедия полностью изменила всю ее жизнь.

Ирина Круг почтила память мужа, убитого 17 лет назад
Ирина Круг почтила память мужа/globallookpress.com

Певица Ирина Круг в Instagram почтила память своего супруга, известного музыканта Михаила Круга, который был убит в Твери 17 лет назад – 1 июля 2002 года.

«17 лет, как тебя нет с нами. Страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь. Столько испытаний было, слез. Нет тебя, Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!» — заявила Ирина Круг.

Напомним, что Михаил Круг был одним из самых ярких исполнителей в жанре шансон. Многие поклонники даже называли его «королем шансона». Он автор и исполнитель песни «Владимирский централ», которая была необычайна популярна в конце девяностых годов.

Михаил Круг был убит в своем доме в поселке Мамулино. Это один из районов Твери. В его жилище проникли двое неизвестных. Сначала они напали на тещу музыканта. На крики прибежал сам Круг, в которого дважды выстрелили из пистолета. Несмотря на все усилия врачей, певец скончался утром 1 июля. Основной версией убийства считается то, что Михаил Круг отказывался платить деньги криминальному авторитету. В итоге преступники хотели инсценировать ограбление дома певца. Однако все пошло не по плану. Во время перестрелки Михаил Круг был убит.

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Ирина Круг почтила память мужа, убитого 17 лет назад
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