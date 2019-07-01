Олеся Железняк рассказала, как пережила тяжелое нервное расстройство

Актриса Олеся Железняк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как учась на втором курсе ГИТИСа угодила в больницу с тяжелым нервным расстройством. Это произошло в 1997 году.

По словам звезды картины «Ландыш серебристый», в те годы ее позвал на просмотр в Ленком художественный руководитель театра Марк Захаров. Еще никому не известная актриса оказалась в окружении мэтров – Александра Абдулова, Николая Караченцова и многих других. Захаров попросил ее что-нибудь спеть. После исполнения в зале была полная тишина. Вдруг слово взял Абдулов. Он отметил, что сам бы, наверное, провалился сквозь землю или умер, если бы в тот момент оказался на месте Олеси Железняк. Таким образом мэтр разрядил обстановку.

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«Я стала ходить на репетиции. Но я психологически закрывалась с каждым днем. Мне было не очень комфортно в этом звездном обществе. В итоге я оказалась в Институте геронтологии с нервным расстройством. Мне поставили диагноз вегетососудистая дистония. Лежала в компании бабушек. Через два месяца вышла из больницы. Я была в полной уверенности, что моя история с Ленкомом закончена навсегда», – заявила актриса.

Неожиданно через несколько дней ей позвонил Марк Захаров. Он позвал ее обратно в театр. Олеся Железняк стала участвовать в массовках. Со временем ей стали доверять более существенные роли.