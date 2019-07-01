НОВОСТИ

Олеся Железняк рассказала, как пережила тяжелое нервное расстройство

Актриса два месяца находилась в клинике.

Олеся Железняк рассказала, как пережила тяжелое нервное расстройство
Олеся Железняк рассказала о тяжелой болезни/globallookpress.com

Актриса Олеся Железняк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как учась на втором курсе ГИТИСа угодила в больницу с тяжелым нервным расстройством. Это произошло в 1997 году.

Олеся Железняк
Олеся Железняк тяжело болела/globallookpress.com

По словам звезды картины «Ландыш серебристый», в те годы ее позвал на просмотр в Ленком художественный руководитель театра Марк Захаров. Еще никому не известная актриса оказалась в окружении мэтров – Александра Абдулова, Николая Караченцова и многих других. Захаров попросил ее что-нибудь спеть. После исполнения в зале была полная тишина. Вдруг слово взял Абдулов. Он отметил, что сам бы, наверное, провалился сквозь землю или умер, если бы в тот момент оказался на месте Олеси Железняк. Таким образом мэтр разрядил обстановку.

«Я стала ходить на репетиции. Но я психологически закрывалась с каждым днем. Мне было не очень комфортно в этом звездном обществе. В итоге я оказалась в Институте геронтологии с нервным расстройством. Мне поставили диагноз вегетососудистая дистония. Лежала в компании бабушек. Через два месяца вышла из больницы. Я была в полной уверенности, что моя история с Ленкомом закончена навсегда», – заявила актриса.

Неожиданно через несколько дней ей позвонил Марк Захаров. Он позвал ее обратно в театр. Олеся Железняк стала участвовать в массовках. Со временем ей стали доверять более существенные роли.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр АбдуловМарк ЗахаровНиколай КараченцевОлеся Железняк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Олеся Железняк рассказала, как пережила тяжелое нервное расстройство
Интересно?
Поделись с друзьями: