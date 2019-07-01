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Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Уже в ближайшее время певица возобновит активную концертную деятельность.

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Саша Савельева возвращается на сцену/globallookpress.com

Саша Савельева, которая не так давно стала мамой, не намерена задерживаться в декрете. Уже совсем скоро ее можно будет увидеть на сцене. Причем певица, как известно, отправляется в сольное плавание. Она покинула группу «Фабрика», где и стала знаменитой.

Саша Савельева, Кирилл Сафонов
Саша Савельева родила сына от актера Кирилла Сафонова/globallookpress.com

Менеджер Савельевой рассказал, что уже в самое ближайшее время певица приступит к гастрольной деятельности. Выступление на 30-40 минут обойдется в 350 тысяч рублей. При этом на концертах она будет петь свои новые песни. Из репертуара «Фабрики» она может исполнить максимум одну композицию. Как сказал менеджер, у Савельевой новая танцевальная программа, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Саша Савельева родила первенца своему супругу Кириллу Сафонову. Сейчас она все время уделяет наследнику, заботясь о ребенке. Роды исполнительницы проходили в одном из перинатальных центров столицы. Интересно, что сын Леон родился у звездной пары после восьми лет совместной жизни.

Кстати, не так давно Саша Савельева посетила мероприятие «Мама года». До этого на светских вечеринках она не появлялась несколько месяцев. Все окружающие отметили, что звездная исполнительница очень быстро пришла в форму. Причем, как сама уверяет певица, на диетах она не сидит, предпочитая есть все, что ей захочется.

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возвращение на сценуКирилл СафоновСаша Савельева

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Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
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