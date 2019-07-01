НОВОСТИ

Лена Миро обвинила Ларису Гузееву в алкоголизме

Блогер отметила, что былая привлекательность актрисы осталась далеко в прошлом.

Лена Миро обвинила Ларису Гузееву в алкоголизме
Лена Миро раскритиковала Гузееву/globallookpress.com

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» раскритиковала телеведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву и ее образ жизни. Как думает блогер, актриса злоупотребляет алкоголем. Она заглянула на страничку к телесвахе в Instagram и увидела две фотографии. На одной Гузеева в молодости. Она красива и привлекательна. А на втором снимке актриса сейчас. Как считает Миро, телеведущая превратилась в пожилую бабу с внешностью разбитой алкоголички.

Лена Миро добавила, что искренне не понимает, зачем женщина поставила на свой аватар старую фотографию. По ее словам, былую красоту Гузеева и некоторые другие дамы похоронили под алкоголем, табаком, лишним весом и дуростью, которая с возрастом только прогрессирует.

По словам блогера, таким как Гузеева стоит представить протухшую осетрину. Когда-то рыба была очень вкусной, но срок годности у нее истек, и она испортилась. Миро задала вопрос, кто будет есть протухшую рыбу только потому, что в прошлом она была хорошей.

Как считает Миро, если дамы типа Гузеевой были хороши в прошлом, то старый снимок не добавит им привлекательности в настоящем. Страшилы, которые прячутся за былую красоту, выглядят, как она отмечает, жалко. Блогер уверена, что нынешний внешний вид не нужно скрывать от окружающих.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лариса ГузееваЛена Миропрограмма "Давай поженимся"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лена Миро обвинила Ларису Гузееву в алкоголизме
Интересно?
Поделись с друзьями: