Лена Миро обвинила Ларису Гузееву в алкоголизме

Известный блогер Лена Миро в своем «Живом журнале» раскритиковала телеведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву и ее образ жизни. Как думает блогер, актриса злоупотребляет алкоголем. Она заглянула на страничку к телесвахе в Instagram и увидела две фотографии. На одной Гузеева в молодости. Она красива и привлекательна. А на втором снимке актриса сейчас. Как считает Миро, телеведущая превратилась в пожилую бабу с внешностью разбитой алкоголички.

Лена Миро добавила, что искренне не понимает, зачем женщина поставила на свой аватар старую фотографию. По ее словам, былую красоту Гузеева и некоторые другие дамы похоронили под алкоголем, табаком, лишним весом и дуростью, которая с возрастом только прогрессирует.

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По словам блогера, таким как Гузеева стоит представить протухшую осетрину. Когда-то рыба была очень вкусной, но срок годности у нее истек, и она испортилась. Миро задала вопрос, кто будет есть протухшую рыбу только потому, что в прошлом она была хорошей.

Как считает Миро, если дамы типа Гузеевой были хороши в прошлом, то старый снимок не добавит им привлекательности в настоящем. Страшилы, которые прячутся за былую красоту, выглядят, как она отмечает, жалко. Блогер уверена, что нынешний внешний вид не нужно скрывать от окружающих.