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Звездный статус: Пугачева проехала по перрону на автомобиле

Певица в личном вагоне поезда отправилась в Ригу.

Звездный статус: Пугачева проехала по перрону на автомобиле
Пугачева уехала со своей семьей в Ригу/globallookpress.com

Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным отправилась в Ригу. Оттуда она поедет в Юрмалу, где уже несколько лет проводит время со своей семьей. В Instagram на страничке поклонников певицы появилась свежая видеозапись. На кадрах можно увидеть, как Примадонну подвозят на автомобиле к самому вагону. Машина с личным водителем остановилась на перроне.

Как известно, Алла Пугачева путешествует в персональном вагоне. В нем имеется двуспальная кровать из красного дерева, ванна с джакузи и много других удобств. Кстати, на этом же поезде нынешней осенью Примадонна поедет в столицу Белоруссии Минск, где у нее запланирован концерт.

Добавим, что Примадонна в последние годы передвигается исключительно на поездах. У нее развилась аэрофобия. Ранее звезда отмечала, что не любит самолеты и предпочитает провести больше времени в дороге, но приехать к месту назначения в целости и сохранности.

Отметим, что не так давно в студии у Аллы Довлатовой была давняя подруга Пугачевой певица Лайма Вайкуле. Она рассказывала, что в Юрмале у Примадонны есть шикарный особняк, который, однако ей не принадлежит. Звезда предпочитает снимать на лето огромный дом для себя и своего семейства.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛайма ВайкулеЛатвияМаксим ГалкинРига

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Звездный статус: Пугачева проехала по перрону на автомобиле
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