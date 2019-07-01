НОВОСТИ

Лена Миро посоветовала нового жениха Екатерине Климовой

Как считает блогер, на роль возлюбленного актрисы подойдет Александр Панкратов-Черный.

Лена Миро посоветовала нового жениха Екатерине Климовой
Екатерине Климовой подыскали новую пару/globallookpress.com

Лена Миро в своем «Живом журнале» высказалась по поводу Екатерины Климовой, которая, как известно, недавно развелась с актером Гелой Месхи. Как сказала популярный блогер, она считала, что после развода Климова уйдет в загул. Так и случилось. Актриса, как известно, стала одной из главных действующих лиц на юбилее Панкратова-Черного. Она лихо вытанцовывала с юбиляром.

По словам Миро, «старому алкоголику» Панкратову-Черному исполнилось 70 лет, а Климовой – 40. Хобби, как она считает, у них схожи. Оба любят выпить и не склоны к моногамии. Как утверждает Миро, из них получилась бы идеальная пара.

Лена Миро заметила, что жена актера всю жизнь страдала от «беспробудной полигамии мужа». В то же время Климову все время обманывали молодые супруги. Нового любовника ей будет найти сложно, поэтому на эту роль вполне бы подошел Александр Панкратов-Черный. Как сказала блогер, Климова вполне может уйти в загул со старым и не особо разборчивым кобелем.

Миро отметила, что если бы актер сыграл свадьбу с Климовой, то был бы медийный скандал. Старую жену звезды можно было бы пригласить в студию к телеведущему Андрею Малахову. И пусть женщина публично плачет, как ее коварно обманули.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Панкратов-ЧёрныйЕкатерина КлимоваЛена Миро

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лена Миро посоветовала нового жениха Екатерине Климовой
Интересно?
Поделись с друзьями: