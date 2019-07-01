Лена Миро посоветовала нового жениха Екатерине Климовой

Лена Миро в своем «Живом журнале» высказалась по поводу Екатерины Климовой, которая, как известно, недавно развелась с актером Гелой Месхи. Как сказала популярный блогер, она считала, что после развода Климова уйдет в загул. Так и случилось. Актриса, как известно, стала одной из главных действующих лиц на юбилее Панкратова-Черного. Она лихо вытанцовывала с юбиляром.

По словам Миро, «старому алкоголику» Панкратову-Черному исполнилось 70 лет, а Климовой – 40. Хобби, как она считает, у них схожи. Оба любят выпить и не склоны к моногамии. Как утверждает Миро, из них получилась бы идеальная пара.

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Лена Миро заметила, что жена актера всю жизнь страдала от «беспробудной полигамии мужа». В то же время Климову все время обманывали молодые супруги. Нового любовника ей будет найти сложно, поэтому на эту роль вполне бы подошел Александр Панкратов-Черный. Как сказала блогер, Климова вполне может уйти в загул со старым и не особо разборчивым кобелем.

Миро отметила, что если бы актер сыграл свадьбу с Климовой, то был бы медийный скандал. Старую жену звезды можно было бы пригласить в студию к телеведущему Андрею Малахову. И пусть женщина публично плачет, как ее коварно обманули.