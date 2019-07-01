Меган Маркл не пустят в США в случае отказа от американского гражданства

Все чаще в британской прессе понимается вопрос о гражданстве герцогини Сассекской. Речь идет о том, что британское ей принимать в силу статуса необходимо, но согласится ли бывшая актриса отказаться от гражданства американского, чтобы не платить двойные налоги (в двух странах), как происходит сейчас.

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Законы США означают, что физические лица обязаны платить налоги независимо от того, где они живут. При этом, как отмечают в американском Госдепе, отказ от гражданства США из-за налогообложения является основанием для отказа во въезде.

больше по теме Букингемский дворец не справляется с троллями Меган Маркл в Сети Волна расистских высказываний в адрес герцогини Сассекской не утихает с того момента, как принц Гарри начал встречаться с актрисой.

Как отмечает издание Еxpress.co, уже с начала этого года паспортов США лишились 1019 человек, не захотевших платить налоги в Америке. Госдепартамент США дал понять, граждане Соединенных штатов не вернут свое гражданство, если они решат отказаться от него, так что решение этого важного вопроса Меган и ее сыну Арчи нужно принять уже в ближайшее время.