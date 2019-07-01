НОВОСТИ

Меган Маркл не пустят в США в случае отказа от американского гражданства

Сейчас, имея двойное гражданство, герцогиня Сассекская платит налоги сразу в двух странах.

Меган Маркл не пустят в США в случае отказа от американского гражданства
В ближайшее время Меган Маркл предстоит решить вопрос с гражданством. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Все чаще в британской прессе понимается вопрос о гражданстве герцогини Сассекской. Речь идет о том, что британское ей принимать в силу статуса необходимо, но согласится ли бывшая актриса отказаться от гражданства американского, чтобы не платить двойные налоги (в двух странах), как происходит сейчас.

Законы США означают, что физические лица обязаны платить налоги независимо от того, где они живут. При этом, как отмечают в американском Госдепе, отказ от гражданства США из-за налогообложения является основанием для отказа во въезде.

Как отмечает издание Еxpress.co, уже с начала этого года паспортов США лишились 1019 человек, не захотевших платить налоги в Америке. Госдепартамент США дал понять, граждане Соединенных штатов не вернут свое гражданство, если они решат отказаться от него, так что решение этого важного вопроса Меган и ее сыну Арчи нужно принять уже в ближайшее время.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьягражданствоМеган МарклМеган Маркл последние новостиСын Меган Маркл и принца Гарри

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл не пустят в США в случае отказа от американского гражданства
Интересно?
Поделись с друзьями: