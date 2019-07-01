Сергей Жуков признался, что отпуск очень сблизил его семью

В настоящее время певец с родными отдыхает в США.

Несколько последних публикаций в социальной сети Instagram солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков делает из США, где в настоящее время отдыхает вместе со всей своей семьей. Всей большой компанией они посещают достопримечательности, обедают в любимом ресторане и вообще, развлекаются.

Новый пост артиста получился очень личным и трогательным. Сергей признался, что очень счастлив проводить все 24 в сутки вместе с семьей.

«Я безумно счастлив, что этот долгожданный отпуск делает нас ближе. Что любовь, радость, слезы, обиды, обретают новый смысл и еще больше сплачивают всех нас! Поэтому, я и счастлив! Поэтому и фото такое яркое, солнечное, радостное!» — пишет звезда.

В комментариях поклонники артиста поддержали мнение Сергея о том, что проводить время с семьей крайне важно, и пожелали своему кумиру хорошего отдыха и семейного благополучия.