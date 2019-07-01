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Бари Алибасов снова призвал поклонников не верить слухам

Продюсер впервые после отравления опубликовал пост в Instagram.

Бари Алибасов снова призвал поклонников не верить слухам
Бари Алибасов впервые после отравления сделал пост в Instagram. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Уже почти месяц продолжается эпопея с отравлением Бари Алибасова, которое, то ли было, то ли – нет. В ставшую скандальной историю оказались втянуты и родня продюсера, и его сослуживцы, и даже врачи. Пока общественность гадает, что на самом деле произошло, вслушиваясь в слова героев различных ток-шоу, коллеги подсчитали, что на отравлении окружение Алибасова и он сам заработали не один миллион рублей.

Но в инсценировке так никто до сих пор и не признался, хотя специалисты утверждают – не может такого быть, что с четвертой степенью отравления, а именно такой диагноз, якобы, поставили продюсеру, Алибасов уже полностью выздоровел. Сам же продюсер настаивает, что он никого не обманул.

Накануне Бари Каримович впервые после инцидента, а он, напомним, произошел 4 июня, сделал пост на своей странице в Instagram, в котором еще раз призвал фанатов не верить слухам, развенчивающим его версию событий.

«Спасибо всем за искреннюю поддержку! Спасибо скорой помощи и врачам НИИ им. Склифосовского. Не верьте слухам! Ваш Бари Алибасов!» — написал продюсер.

Подписчики призвали Бари Каримовича впредь так больше не пугать своих фанатов и быть осторожнее с тем, что попадает в руки. А насчет слухов написали, мол, стараемся не верить рассказам и доводам, очень сложно это дается.

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Бари Алибасов снова призвал поклонников не верить слухам
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