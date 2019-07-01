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Русский танцор и британская актриса поженились в Лос-Анджелесе

Рэйчел Райли уже ждет ребенка от Павла Ковалева.

Русский танцор и британская актриса поженились в Лос-Анджелесе
Рэйчел уже ждет от Павла ребенка. Фото: @rachelrileyrr

В минувшую пятницу в Лос-Аджелесе поженилась одна из известных в Великобритании пар: танцор Павел Ковалев и актриса, звезда «Обратного отсчета» Рэйчел Райли. Торжество было, похоже, тайным, потому что о радостном событии стало известно только 1 июля. Об этом в своем Instagram написала молодая супруга, которая, кстати, уже ждет ребенка.

«Представляем нового мистера и миссис Ковалев …», — написала Рэйчел в Сети.

Как сообщает издание Daily Mail, пара познакомилась еще в 2013 году на съемках британского телешоу «Strictly Come Dancing», в России оно известно, как «Танцы со звездами». Павел, уже не первый год покоряющий телевидение Британии, и замужняя, на тот момент, Рэйчел были партнерами, а уже в 2014 году официально объявили о своем романе. Позже актриса развелась со своим прежним супругом Джеймсом Гилбертом.

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Русский танцор и британская актриса поженились в Лос-Анджелесе
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