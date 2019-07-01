Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции

Голливудская звезда, актер Дэниэл Крейг благополучно вернулся на съемочную площадку очередной, уже 25-й по счету серии фильма о британском агенте Джеймсе Бонде после перенесенной операции, пишет Daily Mail.

Напомним, артист получил травму ноги еще несколько недель назад, в самом начале съемочного процесса, который шел на Ямайке. Тогда, по словам членов съемочной группы артисту показалось, что он сильно вывихнул ногу. Однако, боли были настолько сильными, что работать в кадре он не смог. Практически сразу стало понятно, что Крэйгу потребуется длительное лечение.

Кстати, в юбилейной серии о Бонде будет занят и звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек, которому досталась роль главного злодея эпизода.