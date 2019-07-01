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Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции

Несколько недель актер серьезно повредил ногу.

Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
Несколько недель назад Дэниел Крейг повредил ногу. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

Голливудская звезда, актер Дэниэл Крейг благополучно вернулся на съемочную площадку очередной, уже 25-й по счету серии фильма о британском агенте Джеймсе Бонде после перенесенной операции, пишет Daily Mail.

Напомним, артист получил травму ноги еще несколько недель назад, в самом начале съемочного процесса, который шел на Ямайке. Тогда, по словам членов съемочной группы артисту показалось, что он сильно вывихнул ногу. Однако, боли были настолько сильными, что работать в кадре он не смог. Практически сразу стало понятно, что Крэйгу потребуется длительное лечение.

Кстати, в юбилейной серии о Бонде будет занят и звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек, которому досталась роль главного злодея эпизода.

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актерДжеймс БондДэниел КрэйгРами Малексъемки фильмафильм "Бонд 25"

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Дэниэл Крэйг вернулся на съемки нового Бонда после операции
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