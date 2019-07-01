Лиза и Гарри Галкины трогательно признались папе в любви

Настоящие любимцы интернет-аудитории — дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Лиза и Гарри частенько дают повод для трогательного умиления. Их занятия, игры и просто дурачества неизменно популярны в социальной сети Instagram, благо звездные родители малышей не противятся показывать детей публике.

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Впрочем, не такие уж и малыши эти малыши. У Лизы, например, уже есть свой аккаунт в Сети, так что девочка уже, похоже, сама решает, что публиковать в своей ленте. Один из последних забавных роликов – новое признание детей в любви к своему папе. Дело, видимо, было в выходные, заняться было нечем.

«Лучше всех! Лучше всех! Мой папа – лучший! Мой папа – лучший!» — наперебой кричат Лиза и Гарри, сидя на диване обнимку с Максимом Галкиным.

Поклонники с детьми согласны: «шикарный у вас папа», «повезло вам с папой» — пишут в комментариях к посту фанаты.

«Конечно, самый лучший!!! Мы, поклонники, тоже обожаем его!» — отмечает одна из подписчиц.