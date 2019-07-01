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Рудковская в Париже устроила фотосессию в платье из «доспехов рыцаря»

Фанаты посчитали наряд светской львицы не подходящим ей по возрасту.

Рудковская в Париже устроила фотосессию в платье из «доспехов рыцаря»
Яна Рудковская приехала в Париж на модный показ Ульяны Сергиенко. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

После целой череды необъяснимых и даже мистических событий, произошедших в жизни Яны Рудковской, которые слегка напугали ее, продюсер решила сделать себе приятное. Она отправилась в Париж на кутюрный показ Ульяны Сергиенко. Накануне модного события Рудковская устроила фотосессию на балконе отеля Plaza Athenee с видом на Эйфелеву башню. Видеозаписью съемок Яна поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

На кадрах небольшого ролика продюсер позирует фотографу, послушно выполняя его команды. На Яне было короткое платье от Ульяны Сергиенко с серым верхом и легким в розовых цветах низом. Кстати, этот наряд фанаты Рудковской подвергли серьезной критике, посчитав его «несуразным».

Некоторые комментаторы отмечают, что лиф платья выглядит очень тяжеловесно и напоминает «доспехи рыцаря», и вообще не идет светской львице.

«Платье хорошее для девочки, но Яне не по возрасту детское, да и длина не соответствующая возрасту и положению», — заявляет одна из подписчиц.

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Рудковская в Париже устроила фотосессию в платье из «доспехов рыцаря»
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