49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы

Голливудская звезда Ума Турман в отсутствии, пока, интересных предложений от продюсеров наслаждается жизнью и развлекается. Не так давно она побывала на модном показе в Нью-Йорке, где ее для совместной съемки поймала российская ведущая Лена Летучая. Сейчас актриса отдыхает, загорает и купается в горных реках. Фотоотчет Ума опубликовала на своей странице в Instagram.

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И, кстати, откровенно разочаровала поклонников. Потому что от былого стройного тела и крепкого пресса 59-летней Умы мало, что осталось, судя по снимку в купальнике. Она заметно пополнела, у нее округлились бедра и лицо, что в целом стала выглядеть гораздо старше своих лет.

Вероятно, звезда фильма «Убить Билла» перестала истязать себя диетами просто получает удовольствие занимаясь детьми, ухаживая за садом, играя с собаками, а в свободное время увлекаясь вязанием. Ну, чем еще заняться женщине, свободной от отношений с мужчинами.