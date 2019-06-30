НОВОСТИ

Ушла в отрыв: Мария Погребняк устроила зажигательные танцы с сыновьями

Супруга футболиста пустилась в пляс под песню Анны Седоковой «Я же мать».

Ушла в отрыв: Мария Погребняк устроила зажигательные танцы с сыновьями
Мария Погребняк / www.instagram.com/mariapoga_/

Мария Погребняк и Павел Погребняк — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе воспитывают троих мальчишек — Алексея, Артема и Павла.

Мария успевает все — быть хорошей женой и мамой, а также ходить на светские мероприятия и участвовать в фотосессиях. Кроме того, супруга футболиста старается всегда быть жизнерадостной и любит повеселиться.

Так, в воскресенье, 30 июня, Погребняк опубликовала видео, на котором она зажигательно танцует вместе со своими сыновьями под новую песню Анны Седоковой — «Я же мать», а в конце падает на землю.

«Ну, что мы начинаем праздновать. Мама сегодня хочет гулять», — подписала видеоролик в Instagram Мария.

Большинство поклонников оценили жизнерадостный настрой супруги Павла Погребняка и отметили, что она заряжает их позитивом.

Кадры оценила и исполнительница песни, под которую танцует семейство Погребняк, Анна Седокова. Она поставила подруге «сердечки» в комментариях под видео.

Напомним, ранее Мария Погребняк опровергла появившиеся в прессе слухи о том, что муж Павел поднимает на нее руку. Девушка назвала эту информацию выдумкой журналистов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

зажигательные танцыМария Погребняксыновья

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ушла в отрыв: Мария Погребняк устроила зажигательные танцы с сыновьями
Интересно?
Поделись с друзьями: