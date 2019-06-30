Ушла в отрыв: Мария Погребняк устроила зажигательные танцы с сыновьями

Супруга футболиста пустилась в пляс под песню Анны Седоковой «Я же мать».

Мария Погребняк и Павел Погребняк — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе воспитывают троих мальчишек — Алексея, Артема и Павла.

Мария успевает все — быть хорошей женой и мамой, а также ходить на светские мероприятия и участвовать в фотосессиях. Кроме того, супруга футболиста старается всегда быть жизнерадостной и любит повеселиться.

Так, в воскресенье, 30 июня, Погребняк опубликовала видео, на котором она зажигательно танцует вместе со своими сыновьями под новую песню Анны Седоковой — «Я же мать», а в конце падает на землю.

«Ну, что мы начинаем праздновать. Мама сегодня хочет гулять», — подписала видеоролик в Instagram Мария.

Большинство поклонников оценили жизнерадостный настрой супруги Павла Погребняка и отметили, что она заряжает их позитивом.

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Кадры оценила и исполнительница песни, под которую танцует семейство Погребняк, Анна Седокова. Она поставила подруге «сердечки» в комментариях под видео.

Напомним, ранее Мария Погребняк опровергла появившиеся в прессе слухи о том, что муж Павел поднимает на нее руку. Девушка назвала эту информацию выдумкой журналистов.