Ушла в отрыв: Мария Погребняк устроила зажигательные танцы с сыновьями

Мария Погребняк и Павел Погребняк — одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе воспитывают троих мальчишек — Алексея, Артема и Павла.
Мария успевает все — быть хорошей женой и мамой, а также ходить на светские мероприятия и участвовать в фотосессиях. Кроме того, супруга футболиста старается всегда быть жизнерадостной и любит повеселиться.
Так, в воскресенье, 30 июня, Погребняк опубликовала видео, на котором она зажигательно танцует вместе со своими сыновьями под новую песню Анны Седоковой — «Я же мать», а в конце падает на землю.
«Ну, что мы начинаем праздновать. Мама сегодня хочет гулять», — подписала видеоролик в Instagram Мария.
Большинство поклонников оценили жизнерадостный настрой супруги Павла Погребняка и отметили, что она заряжает их позитивом.
Кадры оценила и исполнительница песни, под которую танцует семейство Погребняк, Анна Седокова. Она поставила подруге «сердечки» в комментариях под видео.
Напомним, ранее Мария Погребняк опровергла появившиеся в прессе слухи о том, что муж Павел поднимает на нее руку. Девушка назвала эту информацию выдумкой журналистов.