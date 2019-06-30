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«Пожелайте мне удачи»: Любовь Успенская готова прибегнуть к ЭКО

65-летняя певица хочет стать мамой во второй раз.

«Пожелайте мне удачи»: Любовь Успенская готова прибегнуть к ЭКО
Любовь Успенская / Global look press, Анатолий Ломохов

На днях звезда российского шансона Любовь Успенская сделала неожиданное заявление — 65-летняя певица хочет снова иметь детей.

«А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же , а я самая рыжая?», — написала артистка на странице в Instagram.

Многие поклонники тогда поддержали любимую певицу, и теперь Успенская снова ошарашила фанатов — она объявила, что готова прибегнуть к ЭКО и настроена серьезно.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьёзно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть», — сделала громкое заявление звезда шансона на своей странице в Instagram.

Певица также перечислила требования к суррогатной матери — красота, ум, талант, здоровье, доброта и честность. «Друзья, пожелайте мне удачи. А недоброжелателей попрошу гулять лесом», — добавила артистка.

Напомним, что семейная жизнь Любови Успенской не всегда складывалась гладко. Всего певица была замужем четыре раза. В первом браке она родила двух близнецов-мальчиков — тогда Успенской было всего 17 лет. Однако роды закончились трагедией — первый ребенок умер сразу после того, как появился на свет, а второй через несколько дней. В двух последующих браках у Любови Залмановной не было детей.

Познать счастье материнства артистка смогла только в 35-летнем возрасте — в четвертом браке она родила дочь Татьяну. В этом году единственной наследнице Успенской исполнится 30 лет.

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«Пожелайте мне удачи»: Любовь Успенская готова прибегнуть к ЭКО
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