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Анфиса Чехова призналась, что зависима от красоты и комфорта

Телеведущая предпочитает все самое лучшее.

Анфиса Чехова призналась, что зависима от красоты и комфорта
Анфиса Чехова / Global Look Press

Анфиса Чехова — не только успешная и востребованная телеведущая, но и большая любительница путешествий. В начале июня она летала вместе с сыном и мамой в Турцию, а совсем недавно она отправилась в другую теплую страну — на этот раз в Арабские Эмираты. Чехова с удовольствием публикует живописные фотографии из путешествия и делится своими мыслями с подписчиками.

Так, телеведущая призналась, что с самого детства она предпочитала повышенный комфорт даже несмотря на то, что она родилась в простой семье.

«Я настолько зависима от красоты и комфорта, что не стану ужинать в ресторане, где нет уютного столика с красивым видом, а интерьер кажется мне удручающим», — написала на своей странице в Instagram Анфиса.

Телеведущая также вспомнила детство и походы, в которые ее водил дедушка. Это приносило девочке мало удовольствия, поскольку ей приходилось терпеть некомфортные условия — дождь, слякоть, отсутствие возможности помыться и многое другое.

Ранее Чехова рассказала, в каком шикарном отеле в Дубае она остановилась. По словам звезды телеэкранов, на территории гостиницы есть все, что необходимо для полноценного отдыха, поэтому ее можно и вовсе не покидать.

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InstagramАнфиса ЧеховаАрабские Эмиратызависимость

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Анфиса Чехова призналась, что зависима от красоты и комфорта
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