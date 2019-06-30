Анфиса Чехова призналась, что зависима от красоты и комфорта

Анфиса Чехова — не только успешная и востребованная телеведущая, но и большая любительница путешествий. В начале июня она летала вместе с сыном и мамой в Турцию, а совсем недавно она отправилась в другую теплую страну — на этот раз в Арабские Эмираты. Чехова с удовольствием публикует живописные фотографии из путешествия и делится своими мыслями с подписчиками.

Так, телеведущая призналась, что с самого детства она предпочитала повышенный комфорт даже несмотря на то, что она родилась в простой семье.

«Я настолько зависима от красоты и комфорта, что не стану ужинать в ресторане, где нет уютного столика с красивым видом, а интерьер кажется мне удручающим», — написала на своей странице в Instagram Анфиса.

Телеведущая также вспомнила детство и походы, в которые ее водил дедушка. Это приносило девочке мало удовольствия, поскольку ей приходилось терпеть некомфортные условия — дождь, слякоть, отсутствие возможности помыться и многое другое.

Ранее Чехова рассказала, в каком шикарном отеле в Дубае она остановилась. По словам звезды телеэкранов, на территории гостиницы есть все, что необходимо для полноценного отдыха, поэтому ее можно и вовсе не покидать.