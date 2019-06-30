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Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери

Журналистка назвала наследницу «своей королевой».

Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
Тина Канделаки / www.instagram.com/tina_kandelaki/

Тина Канделаки — не только успешная журналистка и телеведущая, но и счастливая мама двоих детей — 19-летней Мелании и 17-летнего Леонтия. Обоих она родила в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным.

Впрочем, на своей странице в соцсети Instagram Канделаки не любит афишировать личную жизнь и делиться семейными фотографиями. Однако в этот раз журналистка сделала исключение из правил и опубликовала кадры из нежной фотосессии с участием дочери.

«Моя королева)», — коротко подписала снимки 43-летняя Канделаки.

В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания — на папу или на маму.

«Красавица! Ваша Королева! А похожа на папу», «Такая трогательная, робкая…не в маму», «Красивая, естественная», «У вас очень красивые дети, копия папы, и видно, что оч воспитанные», «Хорошенькая, храните естественную красоту», «На вас не похожа», — отметили поклонники.

Напомним, что с отцом Мелании Андреем Кондрахиным Тина Канделаки прожила в браке 11 лет, однако в 2010 году супруги решили разойтись. В 2014 году журналистка во второй раз вышла замуж, на этот раз за сотрудника компании «Ростех» Василия Бровко. Кстати, супруг младше Канделаки на 12 лет.

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Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
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