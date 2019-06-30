«Позвоните маме!»: дочь Синди Кроуфорд стала «прозрачной»

Кайя Гербер уже не раз удостаивалась сравнения со своей звездной мамой. Девушка действительно выросла копией Синди Кроуфорд и поклонники супер-модели неоднократно называли дочь ее «молодой копией».

Однако этот титул, похоже, Кайе придется на время забыть — фанаты фэшн-звездочки всерьез озабочены «прозрачным» видом девушки.

больше по теме Дочь Синди Кроуфорд случайно показала свой дешевый шампунь Кайя Гербер пользуется обычным косметическим средством из масс-маркета.

Юная модель приняла участие в модном показе известного бренда Miu Miu. В Сети появилось видео из закулисья, где снята Гербер во время ожидания своего выхода. «Скачки за сценой», — гласила подпись к публикации.

В ролике девушка дурачится, изображая лошадку. На ней надеты черные кожаные шорты и причудливая блуза с рукавами-фонариками.

Завершают затейливый образ берет и ботильоны на высоком каблуке. Именно обувь в сочетании с шортами еще больше подчеркнули худобу ног звезды, которые стали похоже на птичьи лапки.

«О мой бог! Позвоните маме!», — написал напуганный «прозрачностью» девушки подписчик.

«Такая худышка!», — поддержал другой. «Требуется срочное вливание углеводов», — согласился третий.

«Боже, кожа да кости! Вы это видели? Это нездорово, выглядит жутко. У меня две дочери-подростка и я знаю, как сложно заставить их правильно питаться, когда они в таком возрасте. Обратите внимание, что подобные видео в соцсетях — это ненормально», — написала обеспокоенная мать.

«Постить подобное — безответственно. Грустно, что это может послужить примером для подражания для остальных», — резюмировал другой.