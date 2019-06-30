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«Грудь вперед и улыбайся»: как Диану учили справляться с папарацци

Тренер Кэролан Браун рассказала, как помогла принцессе Уэльской побороть страх перед камерами.

«Грудь вперед и улыбайся»: как Диану учили справляться с папарацци
Диана переборола страх перед камерами. Фото: Global Look Press

Жизнь принцессы Дианы была постоянно под прицелом объективов. Несмотря на то, что она пыталась скрыться от вездесущих папарацци, это ей не удавалось. Тогда ей посоветовали не прятаться, а сделать так, чтобы всегда на фото выглядеть в выигрышном свете.

Тренер Кэролан Браун, работавшая с принцессой, сказала, что той следует всегда хорошо выглядеть. Она объяснила Диане, почему следует это делать.

«Мы говорили об осанке и я сказала ей всегда помнить о камерах. Грудь вперед, спину прямо и улыбайся», — посоветовала Браун жене принца Чарльза.

«Я сказала ей, что так как она не может заставить папарацци перестать ее снимать, то она может извлечь из этого выгоду, чтобы всегда получаться на фото отлично», — вспоминает тренер.

«Я призвала ее перестать с этим бороться, но быть в себе уверенной и принимать это внимание как данность. Она посмеялась по поводу этого, но все же согласилась со мной», — отмечает Кэролан.

«Диана сказала, что постарается обрести уверенность, чтобы отлично выглядеть», — цитирует тренера Express.co.

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Британская королевская семьяпапарацциПринцесса Диана

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«Грудь вперед и улыбайся»: как Диану учили справляться с папарацци
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