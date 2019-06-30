«Грудь вперед и улыбайся»: как Диану учили справляться с папарацци

Жизнь принцессы Дианы была постоянно под прицелом объективов. Несмотря на то, что она пыталась скрыться от вездесущих папарацци, это ей не удавалось. Тогда ей посоветовали не прятаться, а сделать так, чтобы всегда на фото выглядеть в выигрышном свете.

Тренер Кэролан Браун, работавшая с принцессой, сказала, что той следует всегда хорошо выглядеть. Она объяснила Диане, почему следует это делать.

«Мы говорили об осанке и я сказала ей всегда помнить о камерах. Грудь вперед, спину прямо и улыбайся», — посоветовала Браун жене принца Чарльза.

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«Я сказала ей, что так как она не может заставить папарацци перестать ее снимать, то она может извлечь из этого выгоду, чтобы всегда получаться на фото отлично», — вспоминает тренер.

«Я призвала ее перестать с этим бороться, но быть в себе уверенной и принимать это внимание как данность. Она посмеялась по поводу этого, но все же согласилась со мной», — отмечает Кэролан.

«Диана сказала, что постарается обрести уверенность, чтобы отлично выглядеть», — цитирует тренера Express.co.