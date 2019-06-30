На свадьбе сестры Лобода поймала букет невесты

Короткий ролик появился в Сети. На нем видно, как букет летит прямо в руки певицы.

Несколько дней назад Светлана Лобода заинтриговала поклонников, сказав, что готовится к свадьбе. Как оказалось, замуж вышла ее младшая сестра Ксения. Избранником девушки стал бизнесмен Артем Аурсалади.

Торжество растянулось на два дня. Сначала молодоженов поздравили после церемонии бракосочетания в ЗАГСе, а затем гости собрались в уютном ресторане в Киеве. Светлана Лобода приехала на свадьбу в компании старшей дочери.

Для праздника певица выбрала черное мини-платье, усеянное камнями. Образ она дополнила темной сумкой и ниткой жемчуга. После многочисленных поздравлений, танца молодых перед гостями выступила Светлана.

В финале праздника не обошлись без давнего обычая – невеста бросила букет. И его поймала певица. Этот момент гости запечатлели на камеру, видео потом появилось в Сети. На коротком ролике видно, что Светлана даже не старалась поймать букет. Он будто сам пришел ей в руки.

Напомним, уже давно ходят слухи, что Лобода состоит в романтических отношениях с лидером группы Rammstein. Однако певица эту информацию и не подтверждает, и не отрицает.