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«Слишком красивая. Отписываюсь!»: Вилкова прокомментировала наряд Михалковой

Перед новым образом актрисы не смог устоять и Гоша Куценко.

«Слишком красивая. Отписываюсь!»: Вилкова прокомментировала наряд Михалковой
Анна Михалкова / Global Look Press

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальностью, но после того, как она сбросила несколько лишних килограммов, дочь знаменитого режиссера стала получать еще больше комплиментов в свой адрес.

В этот раз Михалкова стала гостьей благотворительного мероприятия в Эрмитаже, прошедшего при поддержке ДЛТ и ювелирного дома Mercury.

Для торжественного вечера 45-летняя актриса выбрала сверкающее черное платье в пол, мюли на небольшом каблуке в цвет, а также сделала стильную укладку и неброский макияж.

Помимо поклонников образ Анны Михалковой в Instagram оценили и ее коллеги по сцене. Не смогла остаться равнодушной Екатерина Вилкова: «Слишком красивая. Отписываюсь!».

Комментарии
https://www.instagram.com/anikiti4na/

Гоша Куценко также не смог сдержать бурных эмоций. «Я люблю тебя! Выходи! Выходи на улицу! Такси ждёт тебя! Едем… ко мне! В кадр!».

Комментарии
https://www.instagram.com/anikiti4na/

Актер Сергей Бурунов также отметился под фото со смайликом в виде сердца. Оценила новый образ и Равшана Куркова.

Напомним, ранее дочь Никиты Михалкова призналась, что к похудению ее подтолкнули серьезные проблемы со здоровьем.

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Тэги:

Анна МихалковаГоша КуценкоЕкатерина ВилковаплатьеЭрмитаж

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«Слишком красивая. Отписываюсь!»: Вилкова прокомментировала наряд Михалковой
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