Не только Киркоров: Джанет Джексон обвинили в пении под фонограмму

Как оказалось, использованием «фанеры» грешат не только Киркоров, Бузова и другие представители российского шоу-бизнеса. На фонограмме попалась и звезда мирового уровня — Джанет Джексон.

Зрители канала «би-би-си», которые смотрели выступление звезды на фестивале «Гластонбери», заявили, что Джанет Джексон выступала не «в живую».

Артистка представила в режиме нон-стоп свои хиты. Однако единственная проблема заключалась в том, что гости фестиваля большинство из них не услышали.

Twitter заполонили посты с жалобами на исполнительницу, так как несмотря на видеоряд, концерту явно не хватало звукового сопровождения.

Зрители «би-би-си» обвинили Джексон в использовании фонограммы, так как во время шоу несколько раз ее микрофон отключался, а она все равно продолжала петь.

В то время как некоторые все же хвалили Джанет за необычный сценический костюм, большая часть пользователей стонала, что неплохо бы было, чтобы она все же включила микрофон.

«Ирония заключается в том, что Джанет Джексон кричала толпе «Я вас не слышу», — пошутил один.

«Звук был ужасный, она явно пела под фанеру. Надеюсь, толпа могла ее слышать», — написал другой.

«Что ты со мной сделала?», — процитировал третий строчку из одного ее знаменитого трека. «Ну, Джанет, ты пела под «фанеру» в Гласто».

«Она прикольная, но звук был отвратительным», — резюмировал другой.

Janet at Glastonbury: Slick, energetic set from an R&B queen https://t.co/K5Xz4BkimJ

She’s amazing but the sound quality was definitely off .

— Grace Kelly (@Grace4u4eva) 30 июня 2019 г.