НОВОСТИ

Не только Киркоров: Джанет Джексон обвинили в пении под фонограмму

Певица выступила на сцене фестиваля «Гластонбери».

Не только Киркоров: Джанет Джексон обвинили в пении под фонограмму
Джанет Джексон подловили на пении под фонограмму. Фото: Global Look Press

Как оказалось, использованием «фанеры» грешат не только Киркоров, Бузова и другие представители российского шоу-бизнеса. На фонограмме попалась и звезда мирового уровня — Джанет Джексон.

Зрители канала «би-би-си», которые смотрели выступление звезды на фестивале «Гластонбери», заявили, что Джанет Джексон выступала не «в живую».

Артистка представила в режиме нон-стоп свои хиты. Однако единственная проблема заключалась в том, что гости фестиваля большинство из них не услышали.

Twitter заполонили посты с жалобами на исполнительницу, так как несмотря на видеоряд, концерту явно не хватало звукового сопровождения.

Зрители «би-би-си» обвинили Джексон в использовании фонограммы, так как во время шоу несколько раз ее микрофон отключался, а она все равно продолжала петь.

В то время как некоторые все же хвалили Джанет за необычный сценический костюм, большая часть пользователей стонала, что неплохо бы было, чтобы она все же включила микрофон.

«Ирония заключается в том, что Джанет Джексон кричала толпе «Я вас не слышу», — пошутил один.

«Звук был ужасный, она явно пела под фанеру. Надеюсь, толпа могла ее слышать», — написал другой.

«Что ты со мной сделала?», — процитировал третий строчку из одного ее знаменитого трека. «Ну, Джанет, ты пела под «фанеру» в Гласто».

«Она прикольная, но звук был отвратительным», — резюмировал другой.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джанет Джексонобвиненияфонограмма

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не только Киркоров: Джанет Джексон обвинили в пении под фонограмму
Интересно?
Поделись с друзьями: