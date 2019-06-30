Принцесса Диана спрятала ключи от автомобиля на зло мужу

Отношения между принцессой Дианой и принцем Чарльзом, который изменял своей жене, хорошими назвать было сложно. Однажды леди Ди решила отомстить своему благоверному, заставив его перерыть весь дом в поисках ключа от автомобиля.

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Об этом рассказала писательница Петронелла Вайат. Как-то раз кузен принцессы Уэльской Чарльз Черчиль сообщил им через одного из ее друзей, что королева собирается наведаться к ним в гости.

Чарльз хотел убрать свою машину с проездной аллеи в Хайгроув, чтобы его мать могла проехать, но никак не мог найти ключи.

Он набросился на Диану с вопросами, куда они могли подеваться, но она ответила, что понятия не имеет, где они. Персонал также не был в курсе, куда они запропастились.

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«Весь дом был перевернут верх дном в поисках ключей, все были опрошены. Диана поклялась, что не видела их. То же самое сказал и персонал», — пишет Вайат.

«Наконец, настал момент, когда показался кортеж королевы. Диана выглянула из окна и с криком «вот твои чертовы ключи» швырнула их на дорогу», — продолжает она.

«Они были у нее все это время и она просто пыталась позлить Чарльза и королеву», — цитирует Петронеллу Express.co.