НОВОСТИ

Принцесса Диана спрятала ключи от автомобиля на зло мужу

Принц Чарльз в поисках ключей перевернул дом вверх дном.

Принцесса Диана спрятала ключи от автомобиля на зло мужу
Принцесса Диана мстила мужу за измену. Фото: Global Look Press

Отношения между принцессой Дианой и принцем Чарльзом, который изменял своей жене, хорошими назвать было сложно. Однажды леди Ди решила отомстить своему благоверному, заставив его перерыть весь дом в поисках ключа от автомобиля.

Об этом рассказала писательница Петронелла Вайат. Как-то раз кузен принцессы Уэльской Чарльз Черчиль сообщил им через одного из ее друзей, что королева собирается наведаться к ним в гости.

Чарльз хотел убрать свою машину с проездной аллеи в Хайгроув, чтобы его мать могла проехать, но никак не мог найти ключи.

Он набросился на Диану с вопросами, куда они могли подеваться, но она ответила, что понятия не имеет, где они. Персонал также не был в курсе, куда они запропастились.

«Весь дом был перевернут верх дном в поисках ключей, все были опрошены. Диана поклялась, что не видела их. То же самое сказал и персонал», — пишет Вайат.

«Наконец, настал момент, когда показался кортеж королевы. Диана выглянула из окна и с криком «вот твои чертовы ключи» швырнула их на дорогу», — продолжает она.

«Они были у нее все это время и она просто пыталась позлить Чарльза и королеву», — цитирует Петронеллу Express.co.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяпринц ЧарльзПринцесса Дианасемейный скандалскандал

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принцесса Диана спрятала ключи от автомобиля на зло мужу
Интересно?
Поделись с друзьями: