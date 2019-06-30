«Будьте спокойнее»: Варнава вспомнила о неудачном свидании

Это произошло много лет назад. Поведение молодого человека буквально выбило актрису из колеи.

Певица лейбла Black Star Назима Джанибекова запустила в социальной сети флешмоб #тынестал. Под таким названием она недавно записала песню. Участницы флешмоба должны рассказать в Instagram интересные истории из жизни, связанные с мужчинами. Пройти мимо этого не смогла актриса Екатерина Варнава.

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Свою историю она недавно написала в блоге. Юмористка отметила, что Назима заставила ее покопаться в памяти. Когда Варнава была еще студенткой, то молодой человек пригласил девушку покататься на машине. На улице стоял мороз, поэтому Екатерина в итоге согласилась. Однако после одного инцидента артистка стала избегать этого парня.

«И вот заехали мы в мак (Макдональдс)… попить, поесть… знаете каково было мне наблюдать, как молодой, повторюсь, вроде спокойный парень на машине покрыл всеми благими и заново придуманными матами сотрудников кафе за то, что ему колы не долили. Я растерялась» — рассказала участница шоу Comedy Woman.

После этой истории Варнава старается в любой ситуации обойтись без выяснения отношений. Екатерина в деталях вспомнила тот момент и со страхом предположила, что бы устроил юноша, не досчитавшись рубля. Поэтому артистка обратилась к поклонникам с просьбой: «Будьте спокойнее».

Рассказав свою историю, Варнава попросила принять участие во флешмобе двух подруг – Анжелику Каширину и Марию Кравченко.