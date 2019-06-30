НОВОСТИ

«Будьте спокойнее»: Варнава вспомнила о неудачном свидании

Это произошло много лет назад. Поведение молодого человека буквально выбило актрису из колеи.

«Будьте спокойнее»: Варнава вспомнила о неудачном свидании
Екатерина Варнава СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BzFsCRcI7B_/

Певица лейбла Black Star Назима Джанибекова запустила в социальной сети флешмоб #тынестал. Под таким названием она недавно записала песню. Участницы флешмоба должны рассказать в Instagram интересные истории из жизни, связанные с мужчинами. Пройти мимо этого не смогла актриса Екатерина Варнава.

Свою историю она недавно написала в блоге. Юмористка отметила, что Назима заставила ее покопаться в памяти. Когда Варнава была еще студенткой, то молодой человек пригласил девушку покататься на машине. На улице стоял мороз, поэтому Екатерина в итоге согласилась. Однако после одного инцидента артистка стала избегать этого парня.

«И вот заехали мы в мак (Макдональдс)… попить, поесть… знаете каково было мне наблюдать, как молодой, повторюсь, вроде спокойный парень на машине покрыл всеми благими и заново придуманными матами сотрудников кафе за то, что ему колы не долили. Я растерялась» — рассказала участница шоу Comedy Woman.

После этой истории Варнава старается в любой ситуации обойтись без выяснения отношений. Екатерина в деталях вспомнила тот момент и со страхом предположила, что бы устроил юноша, не досчитавшись рубля. Поэтому артистка обратилась к поклонникам с просьбой: «Будьте спокойнее».

Рассказав свою историю, Варнава попросила принять участие во флешмобе двух подруг – Анжелику Каширину и Марию Кравченко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy WomanЕкатерина Варнавасвидание звезды

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будьте спокойнее»: Варнава вспомнила о неудачном свидании
Интересно?
Поделись с друзьями: