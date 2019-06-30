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Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе

Супруги повеселились на музыкальном фестивале «Гластонбери».

Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе
Дэвид и Виктория Бекхэм пошалили на танцполе. Фото: Global Look Press

Музыкальный фестиваль «Гластонбери» является одним из главных культурных событий Великобритании. Поэтому нет ничего удивительного, что туда стремятся попасть и звезды.

Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.

Знаменитую чету, которая на этой неделе отмечает 20-летие со дня своей свадьбы, заметили на танцполе.

45-летняя Вики и 44-летний Дэвид дурачились, хохотали и целовались как подростки. Для публики, которая привыкла видеть непроницаемое лицо бывшей «перчинки», такое раскованное поведение звезды было в новинку.

Парочка протанцевала до двух ночи и, разумеется, многие хотели взять у Виктории автограф, тем более что совсем недавно закончилось турне Spice Girls.

Однако это им, увы, не удалось. Дэвид загораживал свою возлюбленную спиной, чтобы никто не мешал ей весело проводить время.

Парочка вела себя как пара влюбленных тинейджеров: они все время целовались, обнимались и, по словам одного из очевидцев, Вики так расшалилась, что ущипнула Дэвида за «пятую точку».

«Они целовались и прижимались друг к другу как пара юных влюбленных. Это была очень публичная демонстрация страсти, но им, по всей видимости, было все равно, настолько они были заняты друг другом», — цитирует посетителя фестиваля Mirror.

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Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе
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