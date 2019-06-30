Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе

Музыкальный фестиваль «Гластонбери» является одним из главных культурных событий Великобритании. Поэтому нет ничего удивительного, что туда стремятся попасть и звезды.

Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.

Знаменитую чету, которая на этой неделе отмечает 20-летие со дня своей свадьбы, заметили на танцполе.

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45-летняя Вики и 44-летний Дэвид дурачились, хохотали и целовались как подростки. Для публики, которая привыкла видеть непроницаемое лицо бывшей «перчинки», такое раскованное поведение звезды было в новинку.

Парочка протанцевала до двух ночи и, разумеется, многие хотели взять у Виктории автограф, тем более что совсем недавно закончилось турне Spice Girls.

Однако это им, увы, не удалось. Дэвид загораживал свою возлюбленную спиной, чтобы никто не мешал ей весело проводить время.

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Парочка вела себя как пара влюбленных тинейджеров: они все время целовались, обнимались и, по словам одного из очевидцев, Вики так расшалилась, что ущипнула Дэвида за «пятую точку».

«Они целовались и прижимались друг к другу как пара юных влюбленных. Это была очень публичная демонстрация страсти, но им, по всей видимости, было все равно, настолько они были заняты друг другом», — цитирует посетителя фестиваля Mirror.