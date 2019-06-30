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48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Ведущая продолжает делиться фотографиями с отпуска в Сингапуре.

48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
Лера Кудрявцева в купальнике / Global look press

Лера Кудрявцева продолжает отдыхать в Сингапуре, куда она прилетела на встречу с подругами, и делиться живописными фотографиями с отпуска.

В этот раз 48-летняя телеведущая решила искупаться в фонтане и продемонстрировать подписчикам в соцсети Instagram свои формы в зеленом купальнике.

Несмотря на то, что брызги воды частично закрывают Кудрявцеву, поклонники все-таки смогли разглядеть стройную и подтянутую фигуру звезды российских телеэкранов.

«Лерочка, вы прекрасны, так держать!!!!», «Красотка», «Лера, восхищаюсь вами!!!», «Лера, выглядите Вы просто потрясающе», «Лера, вы такая классная», «Вот это фигура!», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева рассказала о своих «тараканах». Так, например, телеведущая любит курить (хоть и понимает, что это плохо), материться и есть по ночам. Кроме того, звезда очень сильно любит порядок. Даже немытая чашка в раковине или неправильно поставленная обувь в прихожей не даст ей уснуть.

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48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
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