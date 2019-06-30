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Не без исключений: Елизавета II прощала Манделе нарушение протокола

Королеву Великобритании и лидера Южной Африки связывала долгая дружба.

Не без исключений: Елизавета II прощала Манделе нарушение протокола
Елизавета II не всегда требовала соблюдению протокола. Фото: Global Look Press

Жизнь Елизаветы II и членов ее семьи жестко регламентируется королевским протоколом и правилами, в которых прописано все до мельчайших подробностей, в том числе и то, как называть монархиню.

По правилам, к королеве обращаются «Ее Величество» или «мадам». Разумеется, в семейном кругу ее могут назвать и по имени, но в обществе подобной фамильярности не допускается.

Впрочем, как оказалось, у каждого правила есть свое исключение. В жизни Елизаветы II был человек не «голубых кровей», которому она позволяла называть себя по имени.

Королевский репортер Ричард Фитцуильямс рассказал, что таковым был Нельсон Мандела. «Это был Мандела. Он называл ее Елизавета и на его теплое отношение к ней королева отвечала взаимностью», — раскрыл он секрет.

«Ее официальный визит в Южную Африку в 1995 году, когда он был президентом, был одним из основных за время ее правления», добавил он.

Отношения Елизаветы II и Нельсона Манделы были удивительными и последний часто нарушал протокол. Он не только называл Ее Величество по имени, но и позволял себе комментарии по поводу ее веса.

Зельда ла Грандж, которая сопровождала африканского лидера в его поездках по миру, в своих мемуарах «Доброе утро, мистер Мандела», призналась, что во время визита в Великобританию ее поразили теплые отношениями между двумя главами государств.

«О, Елизавета» — так он обычно приветствовал ее. «Привет, Нельсон», — отвечала она. Я думаю, что он был одним из немногих, кто называл ее по имени и ей это очень нравилось», — рассказала Зельда.

В другой раз Мандела не смог удержаться от комплимента в адрес королевы: «О, Элизавета, ты похудела».

Елизавету II и Нельсона связывала долгая дружба. В 1996 году он впервые посетил Великобританию. Во время обеда, который он дал в честь королевы, он назвал ее «прекрасной леди», а она в свою очередь сказала, что он «чудесный человек», пишет Express.co.

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Не без исключений: Елизавета II прощала Манделе нарушение протокола
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