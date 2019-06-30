Ольга Бузова отказалась от диет в Барселоне

Накануне звезда позволила себе съесть лишнего, а теперь будет сжигать калории.

Накануне Ольга Бузова прилетела в Барселону, чтобы провести два дня вместе с одноименным футбольным клубом. Однако по прибытии в столицу Каталонии телеведущая сразу же пожаловалась поклонникам на аномальную жару в Европе.

«Девочки спасают меня от испанской жары. Днем будет выше сорока. Не знаю, что делать и как я справлюсь», — писала она.

Однако, судя по всему, период акклиматизации пройден и теперь Бузова наслаждается совмещенным с работой отдыхом в Барселоне. Так, звезда российских телеэкранов уже осмотрела достопримечательности города и отведала блюда местной кухни, не боясь за лишние килограммы.

«Впереди меня ждёт очень насыщенный день. Вчера я отменила моду на диету. Так что сегодня буду сжигать калории», — рассказала Ольга своим подписчикам на собственной странице в Instagram.

Накануне интернет-пользователи раскритиковали Бузову за то, что она не дала им полюбоваться испанским закатом из-за своей неестественной позы на фотографии.