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Биограф назвала закрытые крестины сына Маркл «ошибкой»

Пенни Джуниор призвала герцога и герцогиню Сассекских «играть по правилам».

Биограф назвала закрытые крестины сына Маркл «ошибкой»
Маган Маркл и принца Гарри раскритиковали из-за крестин сына. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри снова собираются нарушить традицию, как это уже было с фотоколом на ступеньках роддома. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что они не будут выкладывать снимки сына в день крестин, а сделают это позже.

Чета и раньше заявляла, что собирается растить Арчи как «частное лицо».

Однако на фоне обнародованного финансового отчета королевской семьи, в котором сообщалось, что Гарри и Меган на ремонт своего дома Фрогмор потратили три миллиона долларов, это решение, вызвло бурю негодования.

При этом к моменту полного завершения всех работ по благоустройству резиденции в Виндзоре эта сумма может вырасти до 3,8 миллионов долларов. В связи с этим королевский биограф заявила, что Меган и Гарри «не могут иметь все сразу».

Пенни Джуниор, написавшая биографию принца Гарри, назвала закрытые крестины «ошибкой». «Либо они ведут полностью частный образ жизни, сами платят за свой дом и полностью исчезают из поля зрения, либо играют по установленным правилам».

«Многие люди не понимают, почему они должны платить более трех миллионов долларов за дом Гарри и Меган. Поэтому, говоря языком представителей связей с общественностью, это был бы равноценный обмен, если бы пара показал Арчи», — добавила она.

В свою очередь в аккаунте группы активистов «Республика», которая ратует за упразднение монархии, появился твит: «Они хотят воспитывать Арчи как частное лицо? Хорошо, это также должно означать, что больше не будет никаких денег налогоплательщиков», пишет Mirror.

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Биограф назвала закрытые крестины сына Маркл «ошибкой»
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