Брижит Макрон появилась на саммите G20 в коротком платье Louis Vuitton

В этот раз первая леди Франции выбрала шелковый наряд персикового цвета.

В эти дни в Японии проходит одно из крупнейших ежегодных событий в сферах экономики и политики — саммит G20. В Осаку съехались главные мировые лидеры, в том числе Эммануэль Макрон с супругой Брижит.

Первая леди Франции продолжает демонстрировать свои наряды на международном мероприятии, а журналисты и модные критики внимательно следят за модным выбором 66-летней Макрон. В Японии она с удовольствием выходит в свет в платьях от модного дома Louis Vuitton.

Ранее Брижит появилась на публике в наряде небесного цвета от этого бренда, а теперь она решила надеть выполненное из шелка персиковое платье длины чуть выше колена с необычными деталями на плечах. Свой образ первая леди Франции дополнила черным клатчем и классическими туфлями в цвет.

Среди остальных гостей мероприятия с участием президента США Дональда Трампа Брижит Макрон явно выделялась в своем ярком персиковом наряде.

Фотографии с очередным образом супруги французского лидера уже появились на ее фанатских страничках в соцсети Instagram.