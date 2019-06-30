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Дочь Началовой скоро вернется в Россию с отдыха в Турции

Вера Алдонина, скорее всего, снова будет жить с бабушкой и дедушкой.

Дочь Началовой скоро вернется в Россию с отдыха в Турции
Вера Алдонина возвращается из отпуска домой/globallookpress.com

Дочь скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой, 12-летняя Вера Алдонина, возвращается в Россию с отдыха в Турции. На страничке в Instagram Ольги Алдониной, второй супруги футболиста, появилась соответствующая запись. «Скоро домой», — заявила девушка. Также она опубликовала несколько видеокадров с Верой, которая наслаждается морем и безумно счастлива.

Ольга Алдонина
Ольга Алдонина сообщила, что скоро семейство возвращается домой/instagram.com/ole_ole4ka/

Напомним, что в течение нескольких недель Вера Алдонина вместе с отцом и мачехой, а также сводным братом находилась в Турции. Футболист открыл в этой стране курсы повышения мастерства для юных игроков. Надо отметить, что Евгений не забывал уделять время и семье. Почти каждый день он проводил время с супругой, а также со своей дочерью от брака с Юлией Началовой.

Вера Алдонина
Вера Алдонина наслаждается отпуском в Турции последние дни/instagram.com/ole_ole4ka/

Ольга Алдонина смогла за короткий промежуток времени заменить ребенку мать. Она часто выкладывала за время отпуска снимки с Верой Алдониной. На всех фотографиях девочка радуется жизни и выглядит беззаботной.

Напомним, что в сентябре Вера Алдонина должна вступить в права наследства. Она станет хозяйкой квартиры певицы. Стоимость жилья эксперты оценили в сто миллионов рублей. Скорее всего, следующие два летних месяца Вера Алдонина проведет со своими бабушкой и дедушкой, которые очень соскучились по внучке.

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Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТурцияЮлия Началова

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Дочь Началовой скоро вернется в Россию с отдыха в Турции
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