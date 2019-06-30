Самбурская призналась, что сейчас впервые довольна своей фигурой

На протяжении нескольких месяцев она не посещала спортивный зал, в который раньше ходила регулярно.

32-летняя актриса Настасья Самбурская продолжает наслаждаться отдыхом в Таиланде. Почти каждый день она балует поклонников откровенными фото – в мини-шортах, коротких платьях и бесконечных купальниках. Все наряды подчеркивают стройную фигуру звезды сериала «Универ».

Прекрасная физическая форма Самбурской мало кого удивляет, так как актриса много времени провела в спортивном зале. Однако сегодня она призналась, что забросила тренировки еще три месяца назад. При этом Настасья полностью довольна своим телом. По этой причине она и стала так часто публиковать откровенные снимки в блоге.

«Я не знаю, что с этим делать, но телефон таки ломится от сексуальных снимков и видеозаписей. И это, наверное, впервые за долгое время, когда я довольна своим телом, причём не имея тренировок уже более 3 месяцев… вывод… вывода нет», — написала в социальной сети Самбурская.

Нужно сказать, что актриса старается следовать всем модным тенденциям этого лета. Представительницы отечественного шоу-бизнеса в текущем сезоне отдают предпочтение мини-шортам, туфлям на шпильке и однотонным слитным купальникам. На отдых в Таиланд Самбурская такие вещи прихватить не забыла.