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Принца Чарльза назвали «шарлатаном» за поддержку гомеопатического общества

Сын Елизаветы II попал под огонь критики из-за своей приверженности к альтернативным методам лечения.

Принца Чарльза назвали «шарлатаном» за поддержку гомеопатического общества
Принца Чарльза обвинили в шарлатанстве. Фото: Global Look Press

Принца Чарльза уже не раз критиковали из-за его пристрастие к альтернативным методам лечения — гомеопатии. В этот раз он снова навлек на себя гнев со стороны научных светил.

Причиной стало известие, что сын Ее Величества стал патроном гомеопатического общества Faculty of Homeopathy.

Принц Уэльский попал под огонь жесткой критики со стороны экспертов за поддержку сомнительных практик лечения, которые попали под запрет Национальной службы здравоохранения.

Профессор в отставке Эдзард Эрнст, который ранее назвал принца Чарльза «шарлатаном», заявил, что не удивлен новостью о том, что Чарльз стал патроном гомеопатического общества. «С учетом давней любви Чарльза к гомеопатии, в этом нет ничего удивительного», — отметил эксперт.

Примечательно, что гомеопатическому обществу Faculty of Homeopathy уже 175 лет, но о нем мало что было известно до того, как принц Чарльз стал его «лицом».

По мнению Эрнста, теперь важно, чтобы страны, которые запретили гомеопатию, назвав ее «эффектом плацибо», не изменили из-за этого свое решение, что, впрочем, вряд ли получится.

Главный научный консультант министерства здравоохранения Салли Дэвис во время выступления перед парламентским комитетом отметила, что поступок принца не заставит изменить мнение ведомства о гомеопатии, назвав ее «полной ахинеей».

Отметим, что эксперты уже давно ведут «войну» с принцем Чарльзом. В свое время Эрнст в одной из своих книг об альтернативной медицине жестко раскритиковал приверженность Чарльза к гомеопатии и его попытки добиться, чтобы этот метод использовался в здравоохранении страны.

В результате в Эксетерском университете, где он в то время работал, ему устроили настоящую травлю после поступившей жалобы личного секретаря принца.

Хотя нарушений в работе профессора после года разбирательств найдено не было, он был вынужден раньше времени уйти на пенсию, пишет Telegraph.

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Британская королевская семьякритикамедицинаметоды леченияпринц Чарльз

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Принца Чарльза назвали «шарлатаном» за поддержку гомеопатического общества
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