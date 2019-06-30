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Сябитова с дочкой заметно похорошели за последние годы

Телесваха и наследница скинули не по одному килограмму.

Сябитова с дочкой заметно похорошели за последние годы
Роза Сябитова заметно похорошела за последние годы/globallookpress.com

Телеведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в Instagram разместила два снимка, которые сделаны примерно с разницей в десять лет. На первой фотографии она со своей дочерью. Причем бросается в глаза достаточно грузный вид матери и наследницы. Да и платья на них, стоит признать, не под стать сегодняшней моде. А вот на втором снимке, что мать, что дочь заметно похорошели и избавились от лишних килограммов. У них очень красивые платья.

«Недавно нашла фото с Ксюшей и чуть не упала в обморок! Посмотрите разницу. Ведь была моложе. Почему мы с Ксенией сейчас выглядим намного лучше? В чем секрет?» — спросила она своих поклонников.

Многие пользователи в комментариях отметили, что Роза Сябитова и ее дочь действительно очень хорошо стали выглядеть. Многие считают, что женщины просто вовремя занялись собой.

Напомним, что с 1983 по 1993 год телесваха была замужем за Михаилом Сябитовым. В этом браке на свет появились двое детей. Сын Денис родился в 1989 году, а дочь Ксения — в 1992-м. Добавим, что первый супруг телеведущей скончался от инфаркта. С 2008 по 2011 год Сябитова была замужем за Юрием Андреевым. Их знакомство состоялось на съемках программы «Давай поженимся». К сожалению, и в этих отношениях звезда не нашла счастья. Брак распался.

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Сябитова с дочкой заметно похорошели за последние годы
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