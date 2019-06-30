Каникулы без макияжа: Нетребко устроила себе мини-отпуск

47-летняя певица Анна Нетребко после серии концертов, которые состоялись в Вероне и Минске, решила взять паузу. Исполнительница устроила себе мини-отпуск. Он продлится всего четыре дня.

Все это время оперная дива будет отдыхать не только от выступлений, которые требуют много сил, но и от косметики. Выходя на сцену, Анне приходится наносить плотный макияж. Поэтому коже время от времени стоит давать передышку.

О своем мини-отпуске певица рассказала поклонникам в блоге. На коротком ролике она предстала без макияжа.

«Спектакль отпели, а теперь заслуженные четыре дня каникул… Без косметики, ура, только солнце», — отметила оперная дива.

Взглянув на 47-летнюю исполнительницу без макияжа, многие поклонники решили, что без косметики Нетребко выглядит намного свежее и моложе.

«Без макияжа еще более молодая»; «Без косметики – красавица и выглядите моложе», — отметили подписчики.

Добавим, Анна Нетребко поражает фанатов работоспособностью. В неделю она может выступить на нескольких концертах в разных городах. В перерывах певица продолжает развивать свои кулинарные способности и изучает рецепты все новых блюд.