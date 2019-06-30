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Фанатка Пинк родила девочку прямо во время концерта

Поклонница назвала новорожденную в честь любимой исполнительницы.

Фанатка Пинк родила девочку прямо во время концерта
Пинк Фото: Globallookpress.com

Поклонники знаменитостей часто готовы пожертвовать многим ради того, чтобы увидеть своего кумира. Так и у американки 32-летней Дениз Джонс не было никаких сомнений в том, чтобы отправиться на концерт любимой Пинк, находясь 37-й неделе беременности.

Очевидно волнение от предстоящего концерта оказались стрессом для женщины и едва Пинк начала исполнять первый номер программы, у Джонс отошли воды и она родила буквально за несколько минут.

Как передает Liverpool Echo News, роженицу с новорожденной девочкой быстро забрала скорая помощь и доставила в больницу. Сейчас мать с ребенком чувствуют себя хорошо. Дениз признается, что до сих пор ошеломлена скоростью событий и немного расстроена, что пропустила концерт любимой звезды.

По ее словам, изначально они с мужем собирались назвать дочь Долли Луиз, однако после всего произошедшего они дали девочке втрое имя Пинк.

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беременность и родыПинк

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Фанатка Пинк родила девочку прямо во время концерта
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