Фанатка Пинк родила девочку прямо во время концерта

Поклонники знаменитостей часто готовы пожертвовать многим ради того, чтобы увидеть своего кумира. Так и у американки 32-летней Дениз Джонс не было никаких сомнений в том, чтобы отправиться на концерт любимой Пинк, находясь 37-й неделе беременности.

Очевидно волнение от предстоящего концерта оказались стрессом для женщины и едва Пинк начала исполнять первый номер программы, у Джонс отошли воды и она родила буквально за несколько минут.

Baby Dolly Pink Born at @Anfield Whilst watching @Pink concert! Mum and Baby are doing Amazing, thank you to the amazing paramedics that deliverd her! @LFC @LivEchonews #LiverpoolBaby #Liverpool ❤❤ pic.twitter.com/8W9ZnzNHXk

— Chloe Dryhurst (@dryhurst_chloe) 25 июня 2019 г.